Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 katlı apartmanın çatısında yangın
[Fotoğraf: AA]
Ümraniye’de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Altınşehir Mahallesi Azra Sokak’taki apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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