Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İnci kefali avcılarına 26 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Van Gölü'nde üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefali balığını kaçak avlayan 14 kişiye 26 bin lira idari para cezası uygulandı. El konulan balıklar da imha edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Zilan Çayı ve diğer su kaynaklarında denetimler gerçekleşti.
Ekipler, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten 14 kişiye 26 bin lira idari yaptırım uyguladı.
Denetimlerde 5 adet 100 metre uzunluğunda manyat ağ, 2 serpme ağına ve 500 kilogram ölü inci kefali balığına el konuldu.
El konulan balıklar imha edilirken, istihsal malzemeleri kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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