Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaza yapan traktör ikiye ayrıldı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan traktör ortadan ikiye ayrıldı. Kazada iki sürücü de yaralandı.
H.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, İslahiye-Nurdağı karayolunun 17. kilometresinde A.Y.'nin kullandığı traktör ile çarpıştı.
Kaza sonucu traktör ortadan ikiye bölündü, iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz