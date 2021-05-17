Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aracının lastiğini değiştirirken canından oluyordu
İstanbul Esenler’de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosiklet sürücüsü çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Esenler’de bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi.
Bu sırada motosikleti ile kaldırımdan inmeye çalışan bir kişi, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi de yola savruldu. İki kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Motosiklet sürücüsünün yol kenerında lastik değiştiren kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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