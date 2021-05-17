Esenler’de bir sürücü, aracının lastiğini değiştirmek istedi.

Bu sırada motosikleti ile kaldırımdan inmeye çalışan bir kişi, gidon hakimiyetini kaybederek lastik değiştiren sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi de yola savruldu. İki kişi de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Motosiklet sürücüsünün yol kenerında lastik değiştiren kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı.