Hakkari’ye 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında gece yarısı kurtlar hayvan sürüsüne saldırdı.

Saldırıya uğrayan keçi ve koyunlardan 21’i telef olurken, 35’e yakın hayvan ise kayboldu.

35’e yakın hayvanın kayıp olduğunu ve arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten mezra sakinleri, ormanlık alan olduğu için arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.