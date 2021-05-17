Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurtlar sürüye saldırdı: 21 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari’nin Üzümcü köyünde, kurtlar, küçükbaş hayvanlardan oluşan sürüye saldırdı. Saldırı sonucu 21 hayvan telef oldu, 35'i ise kayıp.
Hakkari’ye 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında gece yarısı kurtlar hayvan sürüsüne saldırdı.
Saldırıya uğrayan keçi ve koyunlardan 21’i telef olurken, 35’e yakın hayvan ise kayboldu.
35’e yakın hayvanın kayıp olduğunu ve arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten mezra sakinleri, ormanlık alan olduğu için arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.
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