Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, kar dolayısıyla kentte kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde yurdun birçok kentinde bahar havası etkili olurken, kar ile karşılaşanlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

Kars'ta kar sürprizi

Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde okul ve iş yerlerine gidenler kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Ataman Bezer, Kars'ta nisan ayında kar yağışının normal olduğunu, önceki yıllarda da bu durumun yaşandığını anımsattı.

Kar yağışı nedeniyle araç üzerinde biriken karları temizlediğini ifade eden Bezer, "Kars'ta nisan ayında kar yağması gayet doğal, 30 yıl önce 26 Haziran'da Kars'a kar yağdığını hatırlıyorum. Nisan, mayıs değil haziranda Kars'a kar yağdı, burası için normal bir durum" diye konuştu.

Çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı

Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü.

Çetin Demirci, baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Sabah kalktığımızda her taraf karla kaplıydı, bizde kürekleri alıp karları kürüyoruz" dedi.

Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışına sevinen çocuklar, okulların bahçesinde kardan adam yaptı, kar topu oynadı.

Ardahan'da kartpostallık görüntüler

Ardahan'da da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle okula gitmeye çalışan öğrenciler de zor anlar yaşadı.

Söz konusu 3 ildeki kar yağışı sebebiyle özellikle ağaçlık alanlar, parklar ve tarihi mekanlarda güzel görseller ortaya çıktı.

Başkale'de kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Kışın en sert geçtiği yerlerden Van'ın Başkale ilçesindeki sağanak, yerini kara bıraktı. Yılın büyük bölümünde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, nisan ayının ortasında yağan kar, araçlar ve binaların çatılarını beyaza bürüdü.

Yoğun kar nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı ilçede, bazı sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, bazı ağaçların dalları kırıldı.

Güne karla uyanan Başkaleliler, araçlarını ve evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri de ilçe merkezinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Kaynak: AA