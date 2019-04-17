Türkiye
AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na atama
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:16 - Son Güncelleme 17 Nisan 2019 Çarşamba 10:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Başkanlığına Kerem Ali Sürekli'nin atandığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Sayın Kerem Ali Sürekli Bey'e görevinde başarılar diliyorum." paylaşımını yaptı.
Kaynak: AA
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