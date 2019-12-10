Türkiye'deki akademik çalışmalara motivasyon sağlayacak önemli bir çalışma hayata geçiriliyor.

Kurulduğu günden beri eğitime olan desteğiyle öncü olan İlim Yayma Vakfı, buluş ve akademik çalışmalarıyla Türkiye'yi dünyaya duyuracak bilim insanlarını ödüllendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreni öncesi basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

"Ödülleri alan akademisyenler bu alanda rol model olacak"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, gençlerin akademik çalışma konusunda özendirilmesine vurgu yaptı.

"Türkiye'de akademik çalışmanın artmasına vesile olacak. Ümit ediyoruz ki her geçen yıl daha çok insanın ilimle iştigal etmek için akademisyenliğe talip olduğu bir ülke olacağız."

İlki gerçekleştirilecek organizasyonda "Büyük Ödül, Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" kategorilerinde toplam 500 bin lira ödül verilecek.

Bilal Erdoğan, "Ödülleri alan akademisyenler de bu alanda rol model olacaktır. Bu ödülle hem kendi akademik çalışmalarını daha ileriye taşıma fırsatı bulacaklardır hem de bu ödülleri alanlardan akademik yıldızlarından oluşan bir kitlenin takımın oluşacağını düşünüyoruz" dedi.

Bu yıl 758 başvurunun yapıldığı İlim Yayma Ödülleri 2 yılda bir verilecek.

Kaynak: TRT Haber