Türkiye
Başörtülü öğretmene saldırı davasında iddianame kabul edildi10 Aralık 2019 Salı 14:26 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 16:56
İstanbul'da başörtülü öğretmene saldıran Berrak Karaoğlu hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Sanık Karaoğlu, 4 yıla kadar cezası istemiyle yargılanacak.
Saldırı olayı Beşiktaş'ta 12 Kasım'da yaşanmıştı. Öğretmen Şüheda Nur Eriş, bir kafenin önünden geçerken başka bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen saldırgan Berrak Karaoğlu yakalanarak tutuklandı.
Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Karaoğlu, 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İlk duruşma 2 Ocak'ta yapılacak.
Haber: Muhammet Emin Şahin
Kamera: Hayrettin Kavi
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