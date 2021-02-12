Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tirsi'nin yakınlarının da bulunduğu 7 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gözaltındaki kişilerinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Adli tıp raporu hazırlanıyor

İkra Nur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkra Nur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkra Nur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

20 kişiden DNA örneği alındı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturmada İkra Nur'un dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.