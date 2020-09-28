İki turist, deniz paraşütüyle Marmaris Körfezi üzerinde geziye çıktı. Turistlerin paraşütünün bağlı olduğu tekne, motoruna ip dolanması sonucu aniden durdu.

Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraşüt, bir otelin çatısına yöneldi. O anlar çevredeki turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Paraşüt, otelin çatısına indi ancak turistler metrelerce yüksekte asılı kaldı. Turistlerin yardımına otel görevlileri koştu.

Görevliler pencereden uzanarak 2 turisti son anda kurtarmayı başardı.

Kurtarılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

