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İki turistin deniz paraşütü keyfi otel çatısında son buldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki turistin deniz paraşütüyle yolculuğu otel çatısında son buldu. Paraşütle bir otelin çatısında asılı kalan turistleri görevliler kurtardı.
İki turist, deniz paraşütüyle Marmaris Körfezi üzerinde geziye çıktı. Turistlerin paraşütünün bağlı olduğu tekne, motoruna ip dolanması sonucu aniden durdu.
Rüzgarın da etkisiyle savrulan paraşüt, bir otelin çatısına yöneldi. O anlar çevredeki turistler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Paraşüt, otelin çatısına indi ancak turistler metrelerce yüksekte asılı kaldı. Turistlerin yardımına otel görevlileri koştu.
Görevliler pencereden uzanarak 2 turisti son anda kurtarmayı başardı.
Kurtarılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Muğla Marmaris deniz paraşütüSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 03:18
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