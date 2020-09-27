Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Afyonkarahisar'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Mustafa Çoban yönetimindeki otomobil, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesine seyir halindeyken Çobankaya rampası mevkisinde Yasin Öge'nin kullandığı kamyonu sollamak istedi. Bu sırada kamyonun orta şeride geçmesi üzerine telaşlanan Çoban'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı.
Kazada, otomobilde bulunan Ummahan Aytekin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin ve İbrahim Gezer ağır yaralandı.
Yaralılar, helikopter ve ambulanslarla getirildikleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kamyon sürücüsü Yasin Öge, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şuhut-Çay ilçe sınırında yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: trafik Kazası ambulans helikopter afyonkarahisarSon Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 23:32
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