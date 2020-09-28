Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı Kadıköy'de protesto edildi
[Fotoğraf: AA Video]
İstanbul Kadıköy'de bir araya gelen Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etti.
Kadıköy'de bir araya gelen Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, daha sonda iki ülke milli marşlarını okudu.
Çeşitli sloganlar atarak Ermenistan'ın saldırısını protesto eden grup, daha sonra dağıldı.
Etiketler: İstanbul kadıköy Azerbaycan Ermenistan protestoSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 01:27
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