İki özel üniversitenin veri tabanını hackleyip kendilerini kaydettiler19 Eylül 2019 Perşembe 12:15 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 12:51
Geçtiğimiz günlerde yakalanan çocuk hacker çetesi üyeleriyle ilgili emniyetin incelemesi sırasında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. İki çete üyesinin İstanbul'daki iki özel üniversitenin veri tabanını hackleyip, kendilerini okula kaydettiği belirlendi.
Kargo şirketlerinin veri tabanlarını kopyaladılar. İki milyon liralık vurgun yaptılar...
İstanbul'da polis operasyonunda çökertilen çocuk hacker çetesinin iki özel üniversiteyi daha hacklediği ortaya çıktı.
Kargoları kendi adreslerine yönlendirdiler
Yaşları 17 ila 22 arasında değişen çete üyelerinin kargo şirketlerini hedef aldığı belirlenmişti.
Veri tabanlarını kopyalayarak kargoları gerçek alıcılar yerine kendi adreslerine yönlendiriyorlardı.
Aralarında Türkiye yazılım birincisi de olan 14 kişi yakalandı, 4 zanlı tutuklandı.
Diploma almaya çalıştılar
Sorgularında çocuk hackerların hedefinde sadece kargo şirketlerinin olmadığı anlaşıldı.
İki çete üyesinin iki özel üniversitenin veri tabanını kopyalayarak kendilerini kaydettirdiği, not sistemine girerek ekleme yaptığı ortaya çıktı.
Zanlıların bu yöntemle diploma almaya çalıştığı belirlendi.
Yazışmaları da deşifre edildi
Soruşturmada şüphelilerin yazışmaları da deşifre edildi.
"Notları düşürüp dönemini yakayım mı?" şeklinde alaycı ifadeler görüldü.
Bazı öğretim görevlilerinin ve üniversite üst düzey yöneticilerinin kişisel bilgileri de çetenin arşivinden çıktı.
Kaynak: TRT Haber