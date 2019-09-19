Kargo şirketlerinin veri tabanlarını kopyaladılar. İki milyon liralık vurgun yaptılar...

İstanbul'da polis operasyonunda çökertilen çocuk hacker çetesinin iki özel üniversiteyi daha hacklediği ortaya çıktı.

Kargoları kendi adreslerine yönlendirdiler

Yaşları 17 ila 22 arasında değişen çete üyelerinin kargo şirketlerini hedef aldığı belirlenmişti.

Veri tabanlarını kopyalayarak kargoları gerçek alıcılar yerine kendi adreslerine yönlendiriyorlardı.

Aralarında Türkiye yazılım birincisi de olan 14 kişi yakalandı, 4 zanlı tutuklandı.

Diploma almaya çalıştılar

Sorgularında çocuk hackerların hedefinde sadece kargo şirketlerinin olmadığı anlaşıldı.

İki çete üyesinin iki özel üniversitenin veri tabanını kopyalayarak kendilerini kaydettirdiği, not sistemine girerek ekleme yaptığı ortaya çıktı.

Zanlıların bu yöntemle diploma almaya çalıştığı belirlendi.

Yazışmaları da deşifre edildi

Soruşturmada şüphelilerin yazışmaları da deşifre edildi.

"Notları düşürüp dönemini yakayım mı?" şeklinde alaycı ifadeler görüldü.

Bazı öğretim görevlilerinin ve üniversite üst düzey yöneticilerinin kişisel bilgileri de çetenin arşivinden çıktı.

Kaynak: TRT Haber