Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) eğitimli köpek ihtiyacını karşılamak için Bursa Gemlik’teki Askeri Veterinerlik Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında her yıl çok sayıda köpek eğitiliyor.

Köpeklere devriye, arama-kurtarma, takip, keşif, bomba arama, narkotik madde ve mayın arama branşlarında eğitim veriliyor. Eğitim alan her köpeğin sağlık durumu da titizlikle inceleniyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katıldılar

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Dr. Veteriner Yarbay Melih Sayın, eğitilen köpeklerin son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında aktif görev aldığını ve görevlerini başarıyla tamamladıklarını söyledi.

500’e yakın köpek eğitim görüyor

Birinci Köpek Üretim ve Eğitim Bölük Komutanı Üsteğmen Zafer Şafak ise, 6’sı yerli olmak üzere 12 farklı ırkta köpek yetiştirildiğini, şu anda merkezde 500’e yakın köpeğin bulunduğunu, köpeklerin eğitim sonrası ihtiyaç olan birliklere teslim edildiğini açıkladı.

Birliklere gönderilen köpeklerin eğiticisine alışması için 2 aylık bir süreç işliyor. Eğiticisine alışamaması durumda ise farklı bir köpekle alışma süreci tekrar başlatılıyor. Emekli olma zamanları geldiğinde de devlet için yaptıkları hizmetlerden dolayı ömürlerinin sonuna kadar bakımları sağlanıyor.

Karadeniz’e özgü zerdevanın iz sürme becerisi

Eğitilen köpekler arasında Karadeniz bölgesine özgü yerli ırk zerdeva da bulunuyor. Av ve çoban köpeği zerdevalar, 2016 yılında merkezde görev alan komutanlar tarafından keşfedildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapabilmelerinin yanı sıra düşman unsurları da takip edebiliyorlar. Ortalama 5 kilometre uzaklığa kadar iz sürebiliyorlar.

Haber: Oğuzhan Erdoğan

Kamera ve Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek