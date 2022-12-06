Van'da yaşayan Yasemin Bitiktaş ile Asel Azra Sabırlı, aynı gün karın ağrısı ve şişlik şikayetleriyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut'un muayenesinde her 2 hastanın da karnında kitle tespit edildi.

Yasemin Bitiktaş’ın karnında 25, Asel Azra Sabırlı’nın karnından ise 30 santimlik kitle, 1,5 saatlik operasyonlarla alındı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Purut, "Hastaların birinin midesinin, diğerinin ise diyaframının üzerine basan kitleleri mevcuttu. Her ikisini de ilerideki doğurganlıklarını koruyacak şekilde çıkardık. Şu anda hastalarımızın her ikisi de daha iyiler" bilgisini verdi.

"Hızlı büyüyen kitlelerle karşılaşıyoruz"

Bu kitlelerin hızlı büyüyebildiğine dikkat çekip önerilerde bulunan Op. Dr. Purut hastaların gecikmiş olduğunu söylemenin her zaman doğru olmadığını vurguluyor:

"Çünkü hızlı büyüyen kitlelerle karşılaşıyoruz ama önemli olan bunları zamanında tespit edip, başka bir sıkıntıya neden vermeden, bir an önce çıkarabilmek. Kesinlikle eğer bir kadın ağrısı ve ele gelen şişkinliği varsa, çok fazla vakit kaybetmeden hekime başvurmalı. Eğer biraz beklerseniz bu sefer yaptığınız ameliyatın şekli, boyutu da büyümüş oluyor. Her iki kitle de 25 santimetrenin üzerindeydi. Zaten bir hastamızın yumurtalıktan başlayıp diyaframına basacak şekilde büyümüştü. Bu hastalarımız çok genç. Hastalarımızın birini insanlar gebe bile zannetmişler."

Karınlarından çıkan kitleye çok şaşırdılar

Hastalardan Yasemin Bitiktaş, "Kitle olunca çok şaşırdım. Ameliyat sonrası kitleyi gördüm ve içimden böyle bir şeyin çıkacağını hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Şu anda çok rahatım" dedi.

Ağrısı olmayan fakat karnında şişlik şikayetiyle doktora giden Asel Azra Sabırlı ise "Sadece şişlik vardı, ağrım yoktu. Şu an daha iyiyim. Benden çıkan kitleyi görünce çok korktum. Böyle bir şey beklemiyordum" diye konuştu.