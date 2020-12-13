Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 08:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki araç boş yolu paylaşamadı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı. Kaza sebebiyle bağlantı yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.
Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde, iki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı.
İlginç kaza, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu, sürücüler anlaşana kadar kapandı.
Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik Kazası
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