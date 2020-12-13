Kocaeli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Dün yapılan denetimlerde, 835 iş yeri denetlendi, 16 bin 472 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 8, maske takmayan 47, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, yasaklanan yerlerde sigara içen 11 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 209 kişi ile tedbirlere uymayan 11 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli de yakalandı.

