Sazova Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde, özel bir şirkete ait olan kamyon, şoförü Hüseyin Biçer tarafından evinin önüne park edildi.

İlerleyen saatlerde kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından düz kontak yapılarak çalınan kamyon, yol kenarındaki tarlada takla atmış vaziyette bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Kamyon kullanılamaz hale geldi

Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen ve dorsesinden ayrılan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Çevrede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri, aracı çalan sürücüyü bulamadı.

[Fotoğraf: İHA]

"Polisler arayınca aracın çalındığını öğrendik"

Olay yerine giden sürücü Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracı evinin yakınında park ettiğini, kapıları kilitleyip eve gittiğini belirterek, "Polisler arayınca aracın çalındığını öğrendik. Çalan kişi burada kaza yapmış. Polis, şirketi aramış, öyle haberimiz oldu. Kamyon bir yerde, dorsesi ayrı yerde" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kamyon üzerinde ve çevresinde detaylı inceleme yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun kapısında kan izleri buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.