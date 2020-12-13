Kentte son zamanlarda hava kalitesine etki eden parametrelerden biri olan partikül madde parametreleri yüksek konsantransyonlarda ölçüldü.

Hava kalitesine olumsuz etkide bulunan kaynakların tespiti adına ilde bulunan 3 adet hava kalitesi ölçüm istasyonuna ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen bir adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ilin muhtelif yerlerinde ölçüm yapmak üzere çalışmaya başladı.

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Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatı üzerine gece saatlerinde olası olumsuz emisyon salımlarının tespitine yönelik il genelinde gece denetimi gerçekleştirildi.

Denetim yapılan noktalar arasında, ağaç sanayi işletmelerinin bulunduğu alanlar ile Beyciler, Feyzi Çakmak, Cumhuriyet ve Aziziye mahallelerinin yanı sıra Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer aldı.