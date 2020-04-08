Haber Giriş: Kaynak: AA
İhbara giden polise pasta sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken Çilimli Spor Kulübünün faaliyette olduğu ihbarı üzerine adrese gdiden polis ekipleri, vatandaşların polis haftası dolayısıyla hazırladığı pasta sürprizi ile karşılaştı.
İlçede bulunan Çilimli Spor Kulübüne ait iş yerinin açık olduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından karşılandı.
Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu.
Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.
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