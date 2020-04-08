İlçede bulunan Çilimli Spor Kulübüne ait iş yerinin açık olduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz olan ekipler, vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşlar, ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, pasta ikramında bulundu.

Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.