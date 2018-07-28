Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı: 1 işçi şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre İl Özel İdaresine bağlı ekip, N.K.'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü.

Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P.'ye teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P., bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan operatör Karadeniz'in bölgeden alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için zırhlı araçlar eşliğinde hava destekli operasyon başlattı.

Bölgeye mayın tarama ve bomba imha uzmanı askerler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol güzergahında patlayıcı tuzaklama ihtimaline karşı yapılan arama ve tarama faaliyetinin ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, iş makinesi operatörü Karadeniz'in saldırıda şehit olduğunu belirledi.

Karadeniz'in cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatılmıştır"

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkisindeki su arızasını gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerimiz bugün saat 09.30 sıralarında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden düzenlenen mayının patlatılması ve sonrasında uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu iş makinesi operatörümüz Kars doğumlu Nurettin Karadeniz şehit olmuştur. Hain saldırı sonrası karadan ve havadan geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil dileriz. Kıymetli ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: AA