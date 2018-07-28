Dedektör köpekler 6 ayda 5 milyon liralık kaçak mal yakaladı

Gaziantep’te bulunan Karkamış Gümrük Kapısı, Cerablus’un terör örgütünden temizlenmesi sonrasında Suriye ile ticarete açıldı.

7 ay önce sınır kapısında görevlendirilen Lia, Gita ve Benga ismindeki dedektör köpekler hassas burunlarıyla kaçak hiçbir şeyin Türkiye’ye geçişine izin vermiyor.

Hassas burunlu köpekler, Gümrük ve Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelede en büyük yardımcıları. Günde 300 tır ve kamyonun giriş-çıkış yaptığı kapıda, şüpheli araçlar önce X-Ray cihazından geçiriliyor.

Farklı yoğunlukta bir alan tespit edildiğinde arama hangarına çekiliyor. Burada köpekler devreye giriyor. Köpekler, zulalanan kaçak ürün, uyuşturucu veya mühimmatı hassas burunlarıyla kısa sürede tespit ediyor.

Dedektör köpekler 6 ayda 5 milyon liralık kaçak ürün yakaladı. Görevlilerin en büyük yardımcısı olan dedektör köpekler günde 10 saat mesai yapıyor. Hal böyle olunca köpekler güçten düşmemeleri için özel mamalarla besleniyor.

Kaynak: TRT Haber