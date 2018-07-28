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Vefat eden özel harekat polisi için tören düzenlendi

Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü için meslektaşları tören düzenledi.

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Vefat eden özel harekat polisi için tören düzenlendi

Gece eğitimi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 49 yaşındaki özel harekat polisi İbrahim Nejat Camgözlü'nün cenazesi, görev yaptığı Yenimahalle'deki Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için düzenlenen törene ailesi ve meslektaşları katıldı.

Camgözlü'nün cenazesi, okunan duaların ardından defnedilmek üzere memleketi İzmir'e uğurlandı.

Sosyal medyada duygulandıran görüntü

Camgözlü'nün 11 yaşındaki kızı Almira'nın, bir süre önce babası için müzik öğretmeniyle birlikte hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bana bir masal anlat baba" şarkısını söylediği video, izleyenleri duygulandırdı.

Camgözlü, 24 yıllık meslek hayatı boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen çukur operasyonları dahil terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda görev almıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: özel harekat, izmir, İbrahim Nejat Camgözlü
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