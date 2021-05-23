Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye dağıldı. Ağaçlarında devrildiği o anlarda çevredekiler büyük korku yaşadı.

AFAD yetkilileri tarafından yapılan ilk tespitlere göre 1 iş yeri ile 5 evin çatısının uçtuğu belirlendi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.