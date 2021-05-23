Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 21:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Iğdır'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Karakoyunlu ilçesinde akşam saatlerinde hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.
Çatılardan kopan sac ve tahta parçaları çevreye dağıldı. Ağaçlarında devrildiği o anlarda çevredekiler büyük korku yaşadı.
AFAD yetkilileri tarafından yapılan ilk tespitlere göre 1 iş yeri ile 5 evin çatısının uçtuğu belirlendi.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.
Etiketler: Fırtına
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