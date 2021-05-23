Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 araçta yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri getirdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan aracın kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve bir başka araçta yakalanan M.Y. ise sevk edildiği adli makamlarca "Göçmen kaçakçılığı yapma, görevli memura direnme ve kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.