Ekincik Koyu mevkisinde, Nadir Şenol'un kullandığı araç, kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Şenol, tedavi altına alındı.

Öte yandan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.