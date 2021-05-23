Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kaza yapan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ekincik Koyu mevkisinde, Nadir Şenol'un kullandığı araç, kayalıklara çarptı. Kazada yaralanan sürücü Şenol, tedavi altına alındı.
Öte yandan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, arazözler ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
Uzmanlardan "yazın kışlık lastik kullanmayın" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz