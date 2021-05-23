İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Karlıova kırsalında terör örgütünün yeraltına patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı.

Eren-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan toprağa gömülü 4 yer altı deposu tespit edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Depolarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.