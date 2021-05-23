Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4 yer altı deposunda patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 4 yer altı deposunda, el yapımı patlayıcı, 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Karlıova kırsalında terör örgütünün yeraltına patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı.
Eren-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan toprağa gömülü 4 yer altı deposu tespit edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Depolarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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