Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maske uyarısı yapan market çalışanı darbedildi
Yalova'da bir markette çalışan Barış Alacahan, maske takması için uyardığı müşterinin saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.
Sahil Mahallesi'ndeki markete gelen kimliği belirsiz kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran çalışanlardan Barış Alacahan'a saldırdı.
İşitme engelli olduğu öğrenilen ve saldırganın yumruk darbesiyle burnu kırılan Alacahan, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.
Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerinin giriş bölümündeki manav reyonunda bulunan Alacahan'ın, yumruklu saldırı sonucu yere düştüğü görülüyor.
Etiketler: Koronavirüs
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