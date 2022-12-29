Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi
[Fotograf: DHA]
Iğdır'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 12 asker tedavi altına alındı.
5. Hudut Alay Komutanlığına ait zırhlı araç, Karakoyunlu ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki 12 asker, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerden 11'inin hafif yaralı olduğu öğrenildi.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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