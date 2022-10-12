Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 21:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İETT sürücüsü yolcuyu darp etti
İETT şoförü otobüsün geçeceği yeri soran yolcuya önce hakaret etti sonra yumruklarla saldırarak darp etti.
İstanbul Fatih'te Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla sürücü arasında tartışma yaşandı.
Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.
O anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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