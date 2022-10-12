İstanbul Fatih'te Pazartekke durağında otobüsün Cevizlibağ'dan geçip geçmediğini soran yolcuyla sürücü arasında tartışma yaşandı.

Yolcunun yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini gören şoför, otobüsü yol kenarına park etti. Darbettiği yolcuyu hakaret ederek araçtan indiren şoför, daha sonra yoluna devam etti.

O anlar, yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.