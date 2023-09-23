Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.09.2023 16:55

İETT otobüsü tramvaya çarptı

İstanbul'da, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

İETT otobüsü tramvaya çarptı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İETT İstanbul
Sıradaki Haber
Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki Ermeni nüfus için yakıt gönderdi
17:13
Fransa'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle bir kişi yakalandı
17:11
Rusya: Ukrayna'da Batı'dan gelen silah ve zayıflatılmış uranyumlu mühimmat depolarını vurduk
17:07
Lübnan ordusu, "sınırı ihlal edip sis bombasıyla saldıran" İsrail ordusuna karşılık verdi
17:28
Biden: Silahlı şiddetin önüne geçmek için ilk federal birimi kuruldu
17:04
Tayvan’da fabrikada patlama: 5 ölü, 100’den fazla yaralı
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Sonbaharın erken başladığı köy, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
Mehmetçik'ten Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ