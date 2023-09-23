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KAYNAK
DHA
HABER GİRİŞ
23.09.2023 16:55
, 23.09.2023 16:57
SON GÜNCELLEME
23.09.2023 16:57
İETT otobüsü tramvaya çarptı
İstanbul'da, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.
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