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Türkiye
AA 25.04.2023 22:48

İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı

Pendik'te İETT otobüsü ile havalimanı personelini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Teknopark Bulvarı'nda ilerleyen ve yolcusu bulunmayan Mustafa A. yönetimindeki İETT otobüsü, havalimanı personelini taşıdığı öğrenilen, Abidin K. idaresindeki ervis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü ile 4 yolcu yaralanırken, yaralılardan biri araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu ile diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT şoförü, ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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