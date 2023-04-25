Parçalı Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.04.2023 19:38

Freni patlayan midibüs 5 araca çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freni patlayan midibüsün 5 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Freni patlayan midibüs 5 araca çarptı
[Fotograf: AA]

Erenler Mahallesi'nde midibüslere giriş yasağı bulunan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda seyreden korfbol sporcularını taşıyan midibüsün, yokuş aşağı inerken freni patladı.

Kontrolden çıkan araç, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 1'i taksi 5 otomobile çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü E.D. ile taksi sürücüsü D.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Beton parçaları düşen bina tahliye edilerek mühürlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
Emine Erdoğan'dan Zafer Kızılkaya'ya tebrik
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gidenlerin geldiği bir ülke
21:23
Prens William'ın şikayetini çekmek için The Sun'dan para aldığı iddia edildi
21:13
Hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan'da kaldırılacak
21:21
Bakan Yanık TRT Haber'de
20:54
TAV Havalimanları ilk çeyrekte 14 milyon yolcuya hizmet verdi
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde geri sayım başladı
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde geri sayım başladı
FOTO FOKUS
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ