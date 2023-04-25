Freni patlayan midibüs 5 araca çarptı

Erenler Mahallesi'nde midibüslere giriş yasağı bulunan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda seyreden korfbol sporcularını taşıyan midibüsün, yokuş aşağı inerken freni patladı.
Kontrolden çıkan araç, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 1'i taksi 5 otomobile çarptı.
Kazada, otomobilin sürücüsü E.D. ile taksi sürücüsü D.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.