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Türkiye
AA 25.04.2023 17:48

Aksaray'da bir fabrikada su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da ısı sistemleri fabrikasında su kazanının patlaması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Aksaray'da bir fabrikada su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ısı sistemleri fabrikasındaki su kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada işçilerden 27 yaşındaki Yusuf Yener, olay yerinde hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle yan fabrikaya sıçrayan malzemelerin düşmesi nedeniyle 19 yaşındaki Emre Altınok hafif şekilde yaralandı.

Aksaray'da bir fabrikada su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralı, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrika çalışanlarından Mustafa Mencik, gazetecilere, patlamanın malzeme topladığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın olduğu yerin çok yakınında bulunduğunu belirten Mencik, "Çok güçlü bir patlama sesi duyduk. Etraf toz oldu. Patlamanın etkisiyle arkadaşımız ileriye savrulmuş" diye konuştu.

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