Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü 7 araca çarptı: 14 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Fatih'te, İETT otobüsü 7 araca çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.
Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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