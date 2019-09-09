İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz.

Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve deniz yolu seferleri artırılacak.

İETT kış tarifesine geçiyor

İstanbullular, kış sezonu sefer saatlerini İETT'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Bünyesindeki 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, 284 otobüs ve 65 metrobüs hizmet verecek.

Ek seferler başlatılacak

Okulların açılmasıyla birlikte otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer konulacak. Böylece günlük sefer sayısı 48 bin 763 e çıkacak. Metrobüs sefer sayısı ise 6 bin 982'ye yükselecek.

Kaynak: TRT Haber