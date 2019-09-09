İETT kış tarifesine başladı09 Eylül 2019 Pazartesi 11:20 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:55
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bugünden itibaren kış tarifesine geçecek. Ayrıca, toplu ulaşım bugün 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başladığı bugün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz.
Otobüs, metrobüs, raylı sistem ve deniz yolu seferleri artırılacak.
İETT kış tarifesine geçiyor
İstanbullular, kış sezonu sefer saatlerini İETT'nin internet sitesinden öğrenebilecek.
Bünyesindeki 5 bin 505 araç kapasitesine ek olarak, 284 otobüs ve 65 metrobüs hizmet verecek.
Ek seferler başlatılacak
Okulların açılmasıyla birlikte otobüs hatlarına 3 bin 862 ek sefer konulacak. Böylece günlük sefer sayısı 48 bin 763 e çıkacak. Metrobüs sefer sayısı ise 6 bin 982'ye yükselecek.
Kaynak: TRT Haber