Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO: Tam kapanmada tüm biletli hat seferleri iptal
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletli hat seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) 30 Nisan-17 Mayıs arasındaki seferlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Tam kapanma kararı nedeniyle 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal olan seferler için fiyat farkı ödemeden değişiklik yapılabilecek. Tam kapanma süresince Eskihisar-Topçular feribot seferleri ise devam edecek."
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