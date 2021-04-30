İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) 30 Nisan-17 Mayıs arasındaki seferlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tam kapanma kararı nedeniyle 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir. İptal olan seferler için fiyat farkı ödemeden değişiklik yapılabilecek. Tam kapanma süresince Eskihisar-Topçular feribot seferleri ise devam edecek."