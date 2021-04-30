Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 72 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günde 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, iki günde farklı mahallelerdeki 72 evde karantina uygulamasına geçildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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