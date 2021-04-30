Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 1'i muhtar 5 kişiye gözaltı
Van'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyonda aralarında bir muhtarın da bulunduğu 5 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işleyen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir muhtarın da bulunduğu 5 zanlı yakalandı.
Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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