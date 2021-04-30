Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işleyen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir muhtarın da bulunduğu 5 zanlı yakalandı.

Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.