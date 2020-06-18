Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Covid-19 testi pozitif çıkan icra katibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Katibin görevli olduğu Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde yapılan filyasyon çalışmaları doğrultusunda diğer personel yapılan testlerin negatif çıktığı ancak müdürlükte görevli tüm personele tedbir amaçlı idari izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başsavcılığımızca, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'ndaki tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.