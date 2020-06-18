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İcra katibinin Covid-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasında icra katibi olarak görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Covid-19 testi pozitif çıkan icra katibinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Katibin görevli olduğu Ankara Adliyesi Söğütözü ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde yapılan filyasyon çalışmaları doğrultusunda diğer personel yapılan testlerin negatif çıktığı ancak müdürlükte görevli tüm personele tedbir amaçlı idari izin verildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Başsavcılığımızca, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu'ndaki tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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