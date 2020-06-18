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Tokat'ta 11 kişi KKKA tedavisi görüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ta 11 kişi KKKA hastalığı şüphesi ile hastanede tedavi görüyor. Kentte bu yıl şimdiye kadar KKKA hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine, nisan ayının sonlarından itibaren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 48 kişi başvurdu.
Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken, çoğunluğu ise yatarak tedavi gördü.
TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Uzmanlar tarlada çalışan ve doğaya gidenleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: tokat haber Kırım Kongo Kanamalı AteşiSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:42
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