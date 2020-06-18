Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'dan taziyeye gitti: 379 kişilik köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü, İstanbul'dan bir yakınının taziyesi için gelen kişinin koronavirüs testi pozitif çıkınca karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
İstanbul'dan, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 379 kişinin yaşadığı Geçitli köyüne bir yakının taziyesi için gelen kişi, koronavirüs belirtileri gösterince sağlık ekiplerine haber verildi.
Hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişi hastanede tedaviye alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Bu gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köy, 14 gün karantinaya alındı. Köy giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.
Etiketler: bingöl karlıova koronavirüs tedbirleri bingöl haberSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:01
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