Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İçinde çocuk bulunan otomobilin freni boşaldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, park halindeyken freni boşalan otomobil kaymaya başladı. İçinde çocuk bulunan otomobil yol kenarındaki mantarlara çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'deki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, iddiaya göre içerisinde yalnız bir çocuğun bulunduğu otomobilin freni bilinmeyen bir nedenle boşaldı.
Otomobil cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Aracın sahibi otomobilin peşinden koşarak durdurmaya çalıştı.
Kayan araç yol kenarındaki mantarlara çıkarak durabildi. Yolun ve kaldırımın yoğun olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi.
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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