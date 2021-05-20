Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu'da 4 il için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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