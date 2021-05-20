Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.