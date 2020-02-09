Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşıma yüzde 35'lik zam yaptı. Mecidiyeköy Metrobüs istasyonunda gençler bu zammı protesto için toplandı. Arbede yaşanan protestoya polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Karar tepki ile karşılandı. Öğrenciler, Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda protesto eylemi yaptı..
Bir süre eylemlerini devam ettiren gençler, pankart açtı. Gişelerden kart basmadan geçeceklerini söylemeleri üzerine polis müdahale etti. Protestocular gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği yeni tarifeye göre, tam elektronik bilet 3 lira 50 kuruş; öğrenci bileti 1 lira 75 kuruş'a yükseldi. Tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kart ücreti ise 50 lira olarak belirlendi. Uygulama 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Etiketler: metrobüs istasyonu Mecidiyeköy İstanbul İBBSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 20:51
Son Haberler
- 21:21
- 21:00
- 20:52
- 20:49
- 20:29
Sıradaki Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz