İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam geldi. Karar tepki ile karşılandı. Öğrenciler, Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda protesto eylemi yaptı..

Bir süre eylemlerini devam ettiren gençler, pankart açtı. Gişelerden kart basmadan geçeceklerini söylemeleri üzerine polis müdahale etti. Protestocular gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği yeni tarifeye göre, tam elektronik bilet 3 lira 50 kuruş; öğrenci bileti 1 lira 75 kuruş'a yükseldi. Tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kart ücreti ise 50 lira olarak belirlendi. Uygulama 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.