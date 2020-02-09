AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı.
Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkiinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Türel ve Yılmaz'ın ayakta tedavileri yapıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mehmet Özhaseki'nin ilk kontrolleri yapıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özhaseki'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Ali Bayraklı aktardı.https://t.co/WjvZgt1JAK pic.twitter.com/c9m30AuznJ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2020
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