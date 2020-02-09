Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: Sakarya İl Jandarma Komutanlığı]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması 2 Tevrat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma istihbarat birimleri, Akyazı ilçesindeki sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G. aracılığıyla tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile E.B, N.A, B.K, A.E. ve H,Y gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 el yazması Tevrat ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: sakarya akyazı Tarihi eser operasyonu TevratSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 18:41
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