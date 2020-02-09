Silopi Adliyesinde çalışan bir kişi, aralarında adliye personelinin de bulunduğu kişilerin 4 ay önce internet üzerinden definecilik için satılan kaya kırıcı patlayıcı aldığını ve adliyeye bombalı saldırı içinde olduğunu ihbar etti.

Şırnak Silopi Adliyesi’ne bombalı saldırı hazırlığı son anda önlendi. Bazı adliye çalışanlarının da saldırı hazırlığında yer aldığı tespit edildi. Detayları @trthaber muhabiri Hamdullah Avcı aktardı.https://t.co/nCixZWHhWA pic.twitter.com/MYn8jfi2fJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2020

Önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında Silopi Adliyesi'nde arama yapıldı.

Kolon ve kirişlere bomba düzeneği yerleştirmişler

Adliyenin belirli yerlerine açılan oluk şeklindeki kolon ve kirişlere bomba düzeneği yerleştirildiği belirlendi.

Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede 100'er gramlık halde hazırlanmış 44 patlayıcı ele geçirildi.

7 şüpheli gözaltında

Şüpheli olarak gözaltına alınan 7 kişi sorguya alındı.

Şüpheli B.Ç'nin Silopi Adliyesinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenilirken, evinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde patlayıcı ve 29 bin 805 dolar ele geçirildi.