UKOME toplantısı basına kapalı olarak İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi 6 bin yeni taksi teklifi oldu. Teklif, kabul edilmeyerek alt komisyona havale edildi. Teklifin bir sonraki toplantıda tekrar görüşüleceği belirtildi.

Toplantı öncesi bazı taksi kooperatiflerinin protesto gösterisi düzenleme çağrısı nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.